للراغبين في الالتحاق بـ معهد الملكية الفكرية.. أوراق التقديم وطريقة الدراسة والشهادات المقدمة

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة، للحصول على درجتي الماجستير في علوم الملكية الفكرية، وإدارة الابداع، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية.

وأوضح المعهد انه يعتمد على 50% من الدراسة بنظام التعليم عن بعد اون لاين وأن الدراسة باللغة العربية فى درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية و باللغة الانجليزية فى درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الابداع ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية .





وأكد الدكتور ماجد نـجم رئيس الجامعة، أهمية الملكية الفكرية وضرورة دعم المبدعين والمخترعين بكافة الصور، وأهم أنواع الدعم هو توفير فرص الدراسة والتعليم فى هذا المجال الحيوي والهام، وهذا يؤكد على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

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وأشار نـجم إلى أن المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة يسعى دائما إلى دعم عملية البحث العلمي ودراسة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية المجتمع المصري في مختلف المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية، كما يعمل المعهد على إعداد موارد بشرية مؤهلة مهنيًا، وقادرة على المنافسة نظريًا وعمليًا، ومدربة على كيفية التعامل مع مختلف مجالات حقوق الملكية الفكرية.





وأوضح الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أنه يمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا في كافة التخصصات والكليات العسكرية بكافة التخصصات، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، في ما عدا الدكتوراه تتطلب الحصول على درجة الماجستير فى الملكية الفكرية أو دبلومي دراسات عليا في الحقوق أحدهما فى الملكية الفكرية والأخر فى القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والذي يستوفي الشروط المطلوبة علمًا بأن موعد التقدم بطلبات للالتحاق بالدراسة بالمعهد بدء من 1/1/2021.

يتم التقديم أون لاين عن طريق اللينك التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...





بعد ذلك يتم تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أوالسبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.

والراغبين في الالتحاق بالمعهد ضرورة استيفاء المستندات التالية :

1/ وهي شهادة البكالوريوس أو الليسانس،





2/ وبيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة،





3/ شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية،





4/ شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه،





5/ شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها





6/ صورة بطاقة الرقم القومي





7/ عدد (6) صورة شخصية حديثة 4 ×6





8/ تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)





واشترط أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.



