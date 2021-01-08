جوجل تحذر.. جميع هواتف أندرويد حول العالم في خطر حدثوها فورا

حذرت شركة جوجل Google ، مستخدمي هواتف أندرويد من ثغرة خطيرة وخطأ فادح يتيح للمتسللين التحكم بجهاز الضحية سرا، وبأنه يجب على مستخدميها على مستوي العالم تحديث أجهزتهم على الفور.





هواتف أندرويد تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزتهم لحماية أنفسهم من خطأ خطير، حيث تم إصدار تصحيح الأمان لشهر يناير الجاري 2021 لإصلاح 43 عيبا في يؤثر على أجهزة أندرويد حول العالم. وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، قالت شركة "جوجل" إنه يجب على مستخدموتحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزتهم لحماية أنفسهم من خطأ خطير، حيث تم إصدار تصحيح الأمان لشهر يناير الجاري 2021 لإصلاح 43 عيبا في يؤثر على أجهزة أندرويد حول العالم.









ووفقا للصحيفة البريطانية، فأن من بين الأخطاء التي أصلحتها عملاقة التقنية الأمريكية، كانت هناك ثغرتان من الثغرات التي صنفتها شركة الأمن Mountain View على أنها خطيرة.





وقالت صانعة هواتف Pixel: "إن أخطر هذه التهديدات ستسمح للمتسلل بتشغيل تعليمات برمجية خطيرة على جهاز الضحية عن بعد والتي تتيح له إمكانية التحكم بالجهاز وسرقة بيانات الضحية".





وأوضحت "جوجل" في بيان لها قائلة: "إن أشد هذه المشكلات خطورة هي ثغرة أمنية خطيرة في مكون النظام والتي يمكن أن تسمح للهاكرز عن بعد باستخدام إرسال معد خصيصا لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية في سياق عملية ذات امتياز".





ومن المشكلات الخطيرة التي يواجهها مالكو هواتف أندرويد حول العالم هي خطأ أمنيا كان سيسمح لسيئو النية بشن هجوم "رفض دائم للخدمة" عن بعد.





وقد قامت مالكة عملاق البحث الأمريكي بإصلاح كل من هذه العيوب الحرجة في أنظمة التشغيل أندرويد 8.0، و أندرويد 8.1 ، وأندرويد 9، وأندرويد 10 وأندرويد 11، وتحث جميع مستخدمي نظامها التشغيلي على مستوي العالم بتحديث أجهزتهم سريعا لتفادي تلك المشكلات الأمنية وحماية هواتفهم.





ومع ذلك، هناك مجموعة واحدة من مستخدمي هواتف أندرويد لن يكونوا قادرين على الإستفادة من إصلاحات الأمان الهامة هذه، بعد ثلاث سنوات من الدعم تلقى مستخدمو هاتف Google Pixel 2، آخر تحديث له على الإطلاق في ديسمبر الماضي، ويتضمن تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2020 فقط.