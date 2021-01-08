ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا .. سلبية مسحة محمد هاني الأخيرة.. هنيدي يسترجع ذكريات الطفولة

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:29 م
شوبير
شوبير
Advertisements
القسم الميداني
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:. 


أعلن الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق سلبية العينة الأخيرة ل محمد هاني لاعب الأهلي بعد أن اعلن الأهلي إصابة اللاعب بكورونا. 

وكتب احمد شوبير عبر حسابه بتويتر قائلا "‏محمد هاني حمد الله علي السلامة العينة الاخيرة أمس سلبية". 




شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق مصطفى شعبان على الصورة التي ظهر لها مع حصان  قائلا " الحب اللي من القلب بيتحس من غير كلام". 


استرجع الفنان محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ذكريات طفولته 

ونشر محمد هنيدي صورة له من طفولته باللون الأبيض والأسود وعلق عليها قائلا "‏الورد ياخذ من أوصافك جمال ولو لمح الورد جمالك ذبل.". 



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي قبل مباراته مساء اليوم مع فريق سيراميكا كليوباترا في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بما ان الاهلي هيلعب النهارده يااارب ياعالي انصر الاهلي الغالي" و "‏يارب يا عالي انصر الاهلي الغالي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يستكمل معسكره المغلق في القاهرة

في انتظار قرار اللعب.. سلبية مسحة ثنائي منتخب الشباب قبل مواجهة تونس

استعدادا لمواجهة تونس.. منتخب الشباب يتوجه إلى ملعب رادس

أيام ما كنت بتكسف.. مصطفى بسيط يسترجع ذكريات طفولته مع هنيدي

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري

ترشيحاتنا

أبرزهم حسام غالي وحازم إمام.. 4 رياضيين في برلمان 2021 بقرار جمهوري

مواجهة الأهلي مجددا.. سيناريوهات مجموعة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

لماذا يسعى الشيطان لإثارة النزاعات بين الزوجين؟.. خطيب المسجد الحرام: لـ3 أسباب

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة الموت تطارد الأهلي والزمالك

زامبي جديد على أعتاب الدوري المصري بديلا لـ والتر بواليا

أول القصيدة.. مدرب سيمبا يعلن رحيله قبل مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم غسيل.. اختلافات بين يوم المرأة اليابانية وباقي النساء

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى الأسود؟.. 8 فوائد غير متوقعة

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي