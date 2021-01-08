القصبي وسعد الدين وكيلان| مشاورات لشغل مناصب قيادية فى برلمان 2021

تشهد الساعات القادمة مشاورات حول تشكيل هيئة مكتب مجلس النواب، و طرحت المشاورات مجموعة من الاسماء للمناصب القيادية المختلفة ومنها عبد الهادي القصبي والمستشار احمد سعد الدين لوكالة المجلس.





وطرحت المشاورات اسماء علاء عابد كزعيم للاغلبية وشهدت الساعات الماضية مشاورات حول رؤساء اللجان النوعية للمجلس والتي من المقرر التي ترى الانتخابات الخاصة بها بعد انتخاب هيئة مكاتب المجلس.





ووفقا للمشاورات طرح اسم النائب احمد السجيني كرئيس للجنة الادارة المحلية والنائب اشرف رشاد رئيسا للجنة الشباب والرياضة و اللواء كمال عامر للجنة الدفاع والامن القومي و اللجنة الدينية يراسها اسامة العبد.





وتضمنت المشاورات الدائرة حول اللجان النوعية رئاسة النائب طارق رضوان للجنة الشئون الافريقية و النائب عاطف ناصر للجنة النقل و المواصلات و السفيرة منى عمر للجنة حقوق الانسان و د اشرف حاتم رئيسا للجنة الصحة و احمد سمير رئيسا للجنة الاقتصادية

و من المفترض ان تستمر المشاورات خلال الساعات القادمة لاستكمال الحوار حول تشكيلات اللجان النوعية و هيئات مكاتبها و التي تتضمن الرئيس و الوكيلين و امانة السر.





يستعد مجلس النواب للجلسة الافتتاحية المقرر عقدها الثلاثاء المقبل و تقوم بها الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي بتحركات مكثفة استعدادا لاستقبال الجلسة الافتتاحية.





وتنتهي المدة الدستورية لبرلمان ٢٠١٦ غدا السبت ٩ يناير ٢٠٢١ و تنعقد الجلسة الافتتاحية المقرر لها الثلاثاء كغيرها من الجلسات التي انعقدت مؤخرا وسط اجراءات احترازية مشددة و تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا كما تزويد قاعات المجلس و اللجان بزجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية.





وياتي ذلك بعد صدور القرار الجمهورى و الذي يتضمن أسماء النواب المعينين بمجلس النواب الجديد وعددهم 28 نائبًا حيث نص على انه لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من السيدات.





كما صدر القرار الجمهورى بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ، يوم الثلاثاء المقبل من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين سنا وتتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات

و بعد ذلك يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم

و بعد ذلك تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.





نصت المادة 276 على: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".





ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.





وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.