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فن

عبير صبرى: لم أقم بعمليات تجميل ونفسي أقدم دور داليدا

السبت 09/يناير/2021 - 04:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الفنانة عبير صبرى لم اعمل عمليات تجميل ونفس صورتى منذ ايام الجامعة ، والحمد لله لم اصل لمرحلة شد وجهى وهذا يسمى عملية تجميل ولكنى ساعملها اذا وصلت الى مرحلة عمرية معينة‬. 

وأضافت عبير صبرى خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انا لا اعرف اخد حقوقى ولا احب المشاكل ، وربنا بيعوضنى فى حاجات اخرى ، وانا اقدم ادوار مختلفة فى حياتى الفنية وكل عمل اقدمه اقدم فيه حاجه من روحى ويكون قريب من قلبى .

وتابعت عبير واحلم بان اقوم بتقديم شخصية دليلة وجمعت معلومات كثيرة عنها ولكن مسالة الغناء وحقوق الملكية من ورثتها بها بعض المشاكل وتحتاج موافقات ،  ولكن نفسى اقدم تلك الشخصية الدرامية وعلاقتها بالحب والموت.
وكانت قد عاشت عبير صبري حالة من الغضب  بعد التصريحات التي نسبت لها حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت به في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك من قام باقتصاص  سياق حديثها من أجل التريند .

وكتبت عبر فيس بوك": "باختصار انا عملت حلقه مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو: ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت اني لبسته بدون ما أكون مستعده مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».

وأضافت: "نقطه آخر السطر أما المواقع اللي اخدت نص الاجابه بكيفها عشان الترند والرخص انا ياجماعه مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنه المحترمه والنقطه بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف راي فيها دايما اني بعتبره فرض واحترمه واتمني العوده ليه ، فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه على حساب كرامه الناس وسمعتهم".
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