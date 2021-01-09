أخبار الفن| رحاب الجمل تهاجم فنانا بسبب لف الحشيش وباسم سمرة يرد.. تدهور حالة هادي الجيار الصحية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:





وجهت الفنانة عبير صبرى، رسالة إلى والدها وغلبت الدموع عليها، قائلةً "مسئولية كبيرة بعد وفاته، وكنت صغيرة، وتحملت مسئولية اخواتى، وتحملت مسئولية الأسرة، وأتمنى أن أكون قمت بأداء رسالته وأن يكون راضيا عنى".





أعلن المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وفاة شقيقة الدكتور أحمد الشيخ، صباح اليوم، السبت.





شنت الفنانة رحاب الجمل، هجومًا كبيرًا على فنان معروف تحفظت على ذكر اسمه، وذلك بسبب تصرفاته غير المسئولة، وإساءته لزملائه بسبب حضوره التصوير في حالة سكر دائمة.





نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر طالب فيها بالدعاء للفنان هادي الجيار، بعد تدهور الحالة الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.





كتبت الفنانة رحاب الجمل، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشفت من خلاله تدخل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، لحل أزمتها مع الممثل الذي اعتدى على زملائها بسبب رغبته في لف الحشيش.





ردّ الفنان باسم سمرة على تصريحات الفنانة رحاب الجمل، حول اتهامها لأحد الفنانين بالوصول إلى مكان التصوير وهو في حالة سكر، باستنكار قائلًا: «مين رحاب الجمل!؟»، وباستيضاح له عن تفاصيل ما كتبته الفنانة، أجاب «سمرة» مستغربًا: «كاتبة عني أنا؟».



