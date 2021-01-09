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محافظات

عطية : بدء إختبارات المشاريع الريادية لمسابقة " شباب أسوان يبتكر "

السبت 09/يناير/2021 - 06:15 م
محافظ اسوان
محافظ اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
وصلت مسابقة  " شباب أسوان يبتكر " لمحطتها الأخيرة بإجراء الإختبارات للمشاريع الريادية والتي تقدم لها 75 شابا وفتاة وذلك فى إطار مبادرة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإطلاق هذه المسابقة.

وقد أعطى محافظ أسوان توجيهاته إلى تشكيل لجنة خماسية محايدة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، بالإضافة إلى إدارة الإئتمان والمخاطر بأحد البنوك الوطنية ، فضلًا عن مدرب ريادة أعمال. 


ولفت المحافظ إلى أن اللجنة ستبدأ عملها إعتبارًا من 10  وحتي 12 يناير الجاري مع مراعاة الإجراءات الإحترازية حيث سيتم تخصيص 15 دقيقة لكل متسابق لعرض مشروعه سواء بنظام العرض التقديمى أو تحريرى أو شفوى أعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص ليتم إعلان النتائج يوم 13 يناير وتسليم الجوائز لتنظم هذه المسابقة كل عام تواكبًا مع عيد أسوان القومي. 

ومن جانبها أعلنت لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير برئاسة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ عن أن محاور أعمال اللجنة والمكونة من 10 محاور لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بأسوان والعمل على تشجيع المستثمرين من خلال توفير دراسات جدوي لمشاريع إستثمارية لخلق فرص عمل للشباب. 

وكشفت غادة أبوزيد عن إنتهاء أعمال المسابقة من فرز المشاريع والتدريبات علي 3 محاور هي أعرف قدراتك ونمي مهاراتك وأبدأ مشروعك والتسويق الالكتروني ، بجانب مهارات العرض والتقديم ، مضيفة بأن بعد ذلك تأتى مرحلة الأختبار والتقييم للمشاريع الفائزة بجوائز مالية قيمة لأفضل 10 مشاريع مع تقديم الدعم اللوجستي والمالي للفائزين وجميع المتسابقين علي حد سواء وذلك حرصًا من محافظ أسوان علي دعم الأفكار الريادية للشباب من الجنسين .


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