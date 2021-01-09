تحت أنظار ابراهيموفيتش.. ميلان يتقدم بهدفين على تورينو في الشوط الأول

نجح فريق أي سي ميلان في التقدم بهدفين على تورينو، في الشوط الأول، في المباراة التي تقام بينهما، في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.
وتقدم رافائيل لياو بالهدف الأول في الدقيقة 25 ثم جاء الهدف الثاني عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.
وبدأ ميلان بتشكيل مكون من :.
حراسة المرمى :. دوناروما
خط الدفاع :. كالابريا ، كايير ، رومانيولي ، ثيو
خط الوسط :. كيسي ، تونالي ، كاستيليخو ، إبراهيم
خط الهجوم :. هاوجي ، لياو.
ويتواجد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء في المباراة .