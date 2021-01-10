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حوادث

يحدث في أسوان .. تنفيذ 723 حكما وضبط مخالفات مرورية وتموينية

الأحد 10/يناير/2021 - 10:56 ص
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان  اليوم الأحد حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة  في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط تم ضبط (11) متهم بحوزتهم كمية من نبات البانجو تزن (5.500) جرام ، و(4) أسلحة نارية ، و (350) جرام حشيش ، و (24) قرص مخدر  .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 723 حكم قضائى شملت ضبط ( 161) حكم حبس جزئي ، و( 24 ) حكم حبس مستأنف، و( 381 ) أحكام غرامات ، و( 153 ) أحكام المخالفات ، بجانب ضبط 4 جنايات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت ضبط قضيتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و( 7 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط قضيتين لمخالفات المخابز البلدية  ، علاوة على ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 540 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 توك توك بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 89 مخالفة ، وتحرير 187 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 47 حالة لعدم قبول التصالح ، بالإضافة إلى تحرير 129 مخالفة تجاوز حد السرعة ، فضلًا عن تحرير 79 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم أول أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط 7 حالات إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو وأقراص مخدرة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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