سميرة عبد العزيز بعد خناقة باسم سمرة ورحاب الجمل: هطلب اجتماع عاجل مع النقابة.. فيديو

قالت النائبة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إ ن الإنتاج هو السبب في ظهور العديد من الممثلين على الساحة الفنية، مؤكدة أنها سوف تناقش عودة إنتاج الحكومة للأعمال الفنية في مجلس الشيوخ. الإنتاجعودةإنتاجللأعمال





وأضافت سميرة عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، "الفن يجب أن يليق بمستوي مصر وهذا لن يحدث إلا إذا عادت الدولة إلى الإنتاج وسوف أطلب ذلك في مجلس الشيوخ حتى يتم إنتاج الأعمال الفنية بناءً على تخطيط وتنظيم ولا يسمح به في وجود مثل هؤلاء الصيع الذين يعملون الآن وليس هناك مانع من عقد اجتماع مع نقابة لقول هذا خلال الاجتماع".





سميرة عبد العزيز ، أن الإعلام يجب أن يظهر أخلاق مصر، مؤكدة أ ن الفنانين المصريين يجب أن يكون سلوكهم يليق بمصر وبـ شباب مصر. وأوضحتأنوبـ شباب