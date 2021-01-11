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أخبار العالم

أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا في الإمارات خلال يوم

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:53 م
تطعيم سكان الإمارات
تطعيم سكان الإمارات بلقاح كورونا
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محمد علي
زادت حالات الإصابة بفيروس  كورونا المستجد في الإمارات خلال الفترة الماضية، وهو ما تناسب مع قيام السلطات بتوسيع نطاق التلقيح لكل السكان للمواطنين والمقيمين والزوار، تجنبًا لأي ارتفاعات مقلقة.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، الإثنين، إجراء 133 ألفا و458 فحصا جديدا لكورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة بالمجتمع.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 2,404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 232,982 حالة. 

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 711 حالة. 

وسجلت الوزارة شفاء 2,252 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 208,366 حالة.


كما وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تخطيها حاجز مليون جرعة لقاح كورونا تم تقديمها حتى الآن، بعدد 1086568 جرعة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.

وأكدت  الوزارة انتهاء تقديم اللقاح إلى العاملين في "خط الدفاع الأول"، والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر، وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وسبق وإن أطلقت وزارة الصحة الإماراتية حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا، حيث تم توفير اللقاح في كل المنشآت الصحية،  لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

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