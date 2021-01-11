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محافظات

بعد مشاركتها بمؤتمر تعليم المواطنة المحلية.. رسالة شكر من اليونان وكوريا الجنوبية لمحافظة أسوان

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تسلمت محافظة أسوان شهاده شكر من عمدة مدينتى لاريسا بدولة اليونان ، ويونسو- جو بدولة كوريا الجنوبية وذلك تقديرًا على مشاركتها الفعالة بالمؤتمر الدولى "تعليم المواطنة المحلية " والذى تم تنظيمه برعايه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياه والشبكة العالمية لمدن التعلم حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بضروره التواصل والمشاركات الدولية لأسوان بإعتبارها ضمن أفضل مدن للتعلم .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن هذه المشاركة تأتى تأكيدًا للدور المتميز لمحافظة أسوان وجهودها المتواصلة لدعم مجال إعداد وتنفيذ خطط التعلم وتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين مختلف مدن العالم من أعضاء الشبكة العالمية لمدن التعلم والتابعة لهيئة اليونسكو .

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فيما أكدت مرفت السمان منسق أسوان بالشبكة العالمية لمدن التعلم بأن العرض الذى شاركت به المحافظة فى هذا المؤتمر الدولى حول تعلم المواطنة شمل العديد من المحاور الرئيسية ومنها محور المرأة وتمكينها داخل مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة فى تشكيل مستقبل أفضل ، لافتة إلى أن العرض تفرد بالتركيز على الإبداع وريادة الأعمال وإتاحة الفرص أمام تعليم الفئات الأكثر تهميشًا وخاصة أبنائنا من ذوى الهمم والقدرات الخاصة .


هذا وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان عن نجاح جهود إدارة خدمة المواطنين بالمديرية خلال العام المنقضي فى إنجاز العديد من الشكاوى حيث أكدت المؤشرات على تحقيقها بنسبة 100 %  من إجمالي الشكاوي الواردة من خلال  منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بإجمالي عدد 869 شكوي خلال عام 2020 .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان على أنه يتم التأكيد بشكل مستمر على سرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين ، والتواجد والسعي المتواصل للتصدى لأى مشكلات تواجههم .

وقال إيهاب حنفى بأن إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية بأسوان تعمل دائمًا علي تفعيل أوجه المعاونة الإيجابية من خلال السعى الجاد من أجل الوصول لوضع الحلول اللازمة لشكاوي المواطنين  والمشكلات الجماهيرية  وذلك تحت رعاية مدير المديرية ، وبإشراف صفية بغدادي أحمد مدير إدارة خدمة المواطنين .
بعد مشاركتها بمؤتمر تعليم المواطنة المحلية.. رسالة شكر من اليونان وكوريا الجنوبية لمحافظة أسوان
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