نقابة المعاشات: تعديلات المعاش المبكر ظلمت ناس كتير واتجاه للتعديل

علق ابراهيم ابو العطا امين عا م نقابة المعاشات، قائلا:"التعديل تم على المعاش المبكر، و ظلم ناس كتير لانه حدد سن معين".





وأضاف ابو العطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عير شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأثنين، أن هناك ٥ فئات يسري عليها نظام المكافأة في المعاشات والتأمينات، مشيرا الي أن هذا الأمر يحمل الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة.





وتابع ابراهيم ابو العطا امين عام نقابة المعاشات، أنه اقترح ان يتم هذا الأمر وتتحمل الدولة الفروق حتى على السيدات، لافتا الي أن هناك اتجاة بالفعل لتعديل هذه الجزئية لانه تبين أن بها ظلم كبير.