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نقابة المعاشات: تعديلات المعاش المبكر ظلمت ناس كتير واتجاه للتعديل

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:33 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق ابراهيم ابو العطا امين عام نقابة المعاشات، قائلا:"التعديل تم على المعاش المبكر، و ظلم ناس كتير لانه حدد سن معين". 

وأضاف ابو العطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عير شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأثنين، أن هناك ٥ فئات يسري عليها نظام المكافأة في المعاشات والتأمينات، مشيرا الي أن هذا الأمر يحمل الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة. 

وتابع ابراهيم ابو العطا امين عام نقابة المعاشات، أنه اقترح ان يتم هذا الأمر وتتحمل الدولة الفروق حتى على السيدات، لافتا الي أن هناك اتجاة بالفعل لتعديل هذه الجزئية لانه تبين أن بها ظلم كبير.
واعلن النائب  مرتضى العربى، ان الحكومة اعلنت فتح باب الخروج للمعاش المبكر مع الحصول على الترقيات والحقوق التأمينية كاملة، طبقًا لنص المادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وذلك بشرط إلا يكون قد اتخذ ضده إجراءات تأديبية، كما تنص المادة على أنه يتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، جاء ذلك على صفحته الرسمية على موقع الواصل الاجتماعى فيسبوك.


الجدير بالذكر ان نص المادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية، والتى جاءت كالتالى:

1- الموظف الذي لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما ومضى على عمله بوظيفته اكثر من سنة يتم ترقيته إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات.


2- إذا جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما فأكثر تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما اقل.
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