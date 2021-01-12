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تعليم

انطلاق مبادرة صحتك تهمنا في زراعة جامعة عين شمس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:52 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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إسلام خالد
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم إطلاق مبادرة صحتك تهمنا حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أنه على أى طالب يشعر بأى أعراض مرضية التوجه فورا إلى الإدارة الطبية لتوقيع الكشف الطبى وإجراء كافة التحاليل الطبية والأشعة مجانا والحصول على تقارير طبية رسمية ومعتمدة.

وأضاف عميد زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد، إن الكلية انتهت من رفع جميع المحاضرات أونلاين وهذه فرصة عظيمة  للطلاب لمراجعة المناهج مرة أخرى.

وأشار إلى أن الكلية أجَّلت امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد إجازة منتصف العام طبقا لتعليمات الجامعة بناء علي قرارات الحكومة المصرية ، وستقوم الكلية بأعداد الجداول الدراسية مرة أخرى.

وفي ذات السياق أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تقسيم أيام العمل بالكلية بدايةً من يوم السبت إلى الخميس بالأسبوعين، فيبدأ الأسبوع الأول من السبت ٢ يناير وحتى الخميس ٧ يناير والأسبوع الثاني يبدأ من السبت ٩ يناير وحتي الخميس ١٤ يناير.


ويأتي ذلك بناءً علي قرارات رئاسة مجلس الوزراء وقرار رئيس جامعة عين شمس بشأن منح العاملين بالجامعة إجازة تبادلية لمدة أسبوعين..
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