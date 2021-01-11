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فن

عمر كمال مطرب الأغنية الرئيسية لفيلم "الشنطة"

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:39 م
عمر كمال
عمر كمال
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سعيد فراج
صرح الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف وأحد منتجي فيلم الشنطة أن المطرب عمر كمال هو من يقوم بغناء الأغنية الرئيسية لفيلم "الشنطة" الذي من المقرر استكمال تصويره خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات وألحان الموسيقار أشرف عبدالمنعم وغناء عمر كمال.

فيلم الشنطة تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين وديما الحايك وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي من إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.
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