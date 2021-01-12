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فن

بالأصفر.. مريهان حسين تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:44 ص
مريهان حسين
مريهان حسين
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محمد بدران

شاركت الفنانة الشابة "ميريهان حسين"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت ميريهان حسين مرتدية سترة "ترينج" به فتحة، باللون الأصفر، تستعرض جمالها وأنوثتها واعتمدت على تسريحة الشعر الطويل المنسدل على كتفيها، واستعانت بمكياج هادئ أبرز جمال ملامح وجهها.

ميريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

وأحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

بالأصفر.. مريهان حسين تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة
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