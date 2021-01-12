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أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:05 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ومتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة شمالا. 

ويكون الطقس مائل للدفء نهارا علي السواحل الشمالية للبلاد يصاحب ذلك أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة، ويكون الطقس بارد ليلا والرياح نشطة محملة بالأتربة. 

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا علي محافظات الصعيد، بارد ليلا يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للاتربة علي شمال الصعيد معتدلة علي جنوب الصعيد. 

وتتحسن الأحوال الجوية، علي الطرق حيث يختفي الضباب على الطرق ويكون هناك نشاط للشبورة العادية في الساعات الأولى من صباح اليوم، علي المناطق الزراعية والطرق الساحلية. 

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى و 16 للصغرى، شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 16، جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 11.



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