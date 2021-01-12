الشتاء وجفاف البشرة.. وصفات منزلية بسيطة لعلاجها

دائما ما يجلب فصل الشتاء معه متاعب للبشرة، تتمثل في الجفاف أو إحمرار الجلد والتشقق لذا قمنا بتجميع العديد من الوصفات المنزلية البسيطة التي ستساعدك على ترطيب بشرتك ومنحها مظهرا صحيا.





ووفقا لتقرير بموقع "Bold Sky" نستعرض لكي حلولا من مطبخك للتخلص من جفاف بشرتك شتاء.

البقع البيضاء

خلال فصل الشتاء، تكون البقع البيضاء حول

الفم والأنف شائعة جدًا, فالجفاف الشديد هو السبب الرئيسي وراء تقشر الجلد لذا وهنا

يأتي دور الألو فيرا, حيث أن الصبار مكون مرطب للبشرة حيث تضمن لكي الخصائص العلاجية والمطهرة والمضادة للبكتيريا

والمضادة للالتهابات في الألوة فيرا بشرة ذات صحة مثالية.

طريقة الاستعمال: ضع جل الصبار على المناطق

المصابة, قم بتدليكه بلطف على الجلد ثم إتركيه, إذا شعرت أنها لزجة أو غير مريحة، يمكنك

غسلها بعد 15-20 دقيقة, كرري هذا العلاج كل يوم للحصول على أفضل نتيجة.

تشقق الشفاة

تعد شفتيك من الأماكن الأولى التي تتأثر

بتغير الطقس, فالشفاه المتشققة هي مشكلة رئيسية للعناية بالبشرة في فصل الشتاء,

لكن يمكنك بمكونين فقط التخلص من هذا التشقق حيث مزيج السكر والعسل معًا يشكلان مقشرًا

مرطبًا للغاية لشفتيك, حيث يقوم السكر بوظيفة التقشير بينما يساعد العسل على إضافة

الترطيب وشفاء شفتيك من الداخل, لذا ستحتاجين 2 ملعقة صغيرة سكر 1 ملعقة صغيرة عسل.

طريقة الاستعمال: امزجي كلا المكونين في وعاء لعمل

خليط متماسك ثم ضعي المزيج على شفتيك وافركي بلطف شفتيك لمدة 3-5 دقائق, اتركيه لمدة

10 دقائق أخرى ثم اشطفيه جيدًا, في النهاية قومي باستخدام مرطب الشفاه المفضل لديك,

كرري هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة

الكعوب المتشققة

يمكن لرياح الشتاء الجافة ونقص الرعاية

المناسبة أن تتسبب في تشقق القدمين بسهولة, مما يسبب لكي الألم بالإضافة إلى

المظهر السييء لقدمين, لكن بعلاج منزلي سريع يمكنك التخلص من هذه المشكلة, حيث يعتبر

كل من الموز والعسل مرطبًا طبيعيا للبشرة، حيث تساعد الإنزيمات الموجودة في الموز على

إزالة خلايا الجلد الميتة من قدميك مما يجعلها ناعمة جدا إلى جانب ذلك تساعد الخصائص

العلاجية للعسل على استعادة صحة قدميك بشكل أسرع، ستحتاجين فقط إلى 1 موزة ناضجة 1

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة الاستعمال: اهرسي الموز في وعاء، ثم أضفي العسل

إليها واخلطيها جيدًا وضعي هذا الخليط على كعبك المتشقق، اتركيه لمدة 20-30 دقيقة

ثم اشطفيه جيدًا باستخدام الماء الفاتر، جففي

قدميك بعد ذلك وضعي المرطب على قدميك، كرري هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.





احمرار الجلد

إذا كان لديك بشرة حساسة ، فإنك

ستعانين في الشتاء من إحمرار الجلد، يساعدك الخيار بخصائصه المهدئة على تهدئة بشرتك

وتوفير الراحة الفورية، بالإضافة إلي أن الخيار غني بفيتامين Cو يحتوي على نسبة عالية من الماء وخصائص مضادة للالتهابات مما يساعد علي شفاء الجلد

وتجعل بشرتك صحية ومتوهجة وستحتاجين فقط لخياره واحدة.

طريقة الاستعمال:

ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا، أخرجي الخيار المبرد وقطعيه إلى شرائح رفيعة

ثم ضعي شرائح الخيار الباردة على المناطق المصابة، واتركيه لمدة 10-15دقيقة بعد

ذلك اخلعي ​​الشرائح واغسلي وجهك، كرري هذا العلاج كل يوم للحصول على أفضل نتيجة.