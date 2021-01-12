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حوادث

في واقعة محارب السرطان.. وصول محمد قمصان إلى نيابة دسوق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:43 م
محمد قمصان
محمد قمصان
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محمود زيدان
وصل الشاب محمد قمصان، المعروف إعلاميًا، بـ "محارب السرطان"، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى نيابة دسوق، مرتديًا "ترينج"، وكمامة طبية على وجهه؛ لعرضه على النيابة التي تجري التحقيقات معه بإشراف المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق.

وكانت نيابة دسوق، برئاسة المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق، قد واصلت لليوم الثاني تحقيقاتها، في واقعة اتهام محمد قمصان، بادعائه الإصابة بمرض السرطان.

واستمعت النيابة اليوم، إلى أقوال مقدمي البلاغات ضد الشاب محمد قمصان، المعروف إعلاميًا، بـ محارب السرطان، واستكمال التحقيقات الجارية بشأن هذه الواقعة.
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