4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد خل التفاح للبشرة.
اولا:
يستخدم كتونر لتنظيف البشره لانه قاتل للبكتيريا... خاصه البشره المصابه بحبوب.
طريقه عمل تونر خل التفاح:
ربع كوب خل تفاح وباقي الحوب ماء مفلتر او معدني ونمسح البشره به.
ثانيًا:
يستخدم لازاله قشره الشعر عن طريق تدليك الفروه به لمده ربع ساعه ثم يتم الغسل ثلاث مرات اسبوعيًا... لانه قاتل للفطريات.
ثالثًا:
لكل من يعاني من الترهلات (سيلوليت) وان البشره غير مشدوده ... ندلك البشره بمعلقه زيت زيتون ومعلقه خل تفاح مره يوميا.
رابعًا:
لكل من يعاني من الدوالي عليكم بوضع قطن مبلل بخل التفاح على مواضع الدوالي لمده ساعه يوميا بالاضافه الى شرب معلقه خل تفاح ع كوب ماء ع الريق يوميا... اما اذا كانت الدوالي شديده فعليكم بالجراحه او الحقن.
ملحوظة:
لا يناسب خل التفاح مرضى القرحه والنزيف.