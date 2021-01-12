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مرأة

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:02 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد خل التفاح للبشرة.

اولا:
يستخدم كتونر لتنظيف البشره لانه قاتل للبكتيريا... خاصه البشره المصابه بحبوب.

طريقه عمل تونر خل التفاح:
ربع كوب خل تفاح وباقي الحوب ماء مفلتر او معدني ونمسح البشره به.

ثانيًا:
يستخدم لازاله قشره الشعر عن طريق تدليك الفروه به لمده ربع ساعه ثم يتم الغسل ثلاث مرات اسبوعيًا... لانه قاتل للفطريات.

ثالثًا:
لكل من يعاني من الترهلات (سيلوليت) وان البشره غير مشدوده ... ندلك البشره بمعلقه زيت زيتون ومعلقه خل تفاح مره يوميا.

رابعًا:
لكل من يعاني من الدوالي عليكم بوضع قطن مبلل بخل التفاح على مواضع الدوالي لمده ساعه يوميا بالاضافه الى شرب معلقه خل تفاح ع كوب ماء ع الريق يوميا... اما اذا كانت الدوالي شديده فعليكم بالجراحه او الحقن.


ملحوظة:
لا يناسب خل التفاح مرضى القرحه والنزيف.
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

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