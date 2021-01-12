4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز





اولا:

يستخدم كتونر لتنظيف البشره لانه قاتل للبكتيريا... خاصه البشره المصابه بحبوب.





طريقه عمل تونر خل التفاح:

ربع كوب خل تفاح وباقي الحوب ماء مفلتر او معدني ونمسح البشره به.





ثانيًا:

يستخدم لازاله قشره الشعر عن طريق تدليك الفروه به لمده ربع ساعه ثم يتم الغسل ثلاث مرات اسبوعيًا... لانه قاتل للفطريات.





ثالثًا:

لكل من يعاني من الترهلات (سيلوليت) وان البشره غير مشدوده ... ندلك البشره بمعلقه زيت زيتون ومعلقه خل تفاح مره يوميا.





رابعًا:

لكل من يعاني من الدوالي عليكم بوضع قطن مبلل بخل التفاح على مواضع الدوالي لمده ساعه يوميا بالاضافه الى شرب معلقه خل تفاح ع كوب ماء ع الريق يوميا... اما اذا كانت الدوالي شديده فعليكم بالجراحه او الحقن.









ملحوظة: