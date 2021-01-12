حقيقة هدم سور نادي الزمالك النهري.. فيديو

نفى الدكتور حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، صحة ما تردد عن قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بهدم سور نادي الزمالك النهري، موضحا أنه تم الاتفاق مع محافظ الجيزة على "فك" السور.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أنه تم عقد اجتماع مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحضور اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، وتم الاتفاق على "فك" السور بالتنسيق بين حي العجوزة والإدارة الهندسية بالنادي.



