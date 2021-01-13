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اقتصاد

المغرب واليابان توقعان بروتوكولي لإنشاء 4 مصانع سيارات جديدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:03 ص
المغرب واليابان توقعان
المغرب واليابان توقعان بروتوكولي لإنشاء 4 مصانع سيارات جديدة
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قسم الاقتصاد
وقعت المغرب واليابان اليوم بمدينة الدار البيضاء، بروتوكولي اتفاق إنشاء أربعة مصانع جديدة في قطاع السيارات، باستثمار قيمته 912 مليون درهم مغربي.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقع بين وزارة التجارة والصناعة المغربية والمجموعتين اليابانيتين "سوميتومو" و"يازاكي"، إحداث أربعة مصانع جديدة للمجموعتين اليابانيتين تخصص لإنتاج أحزمة الكابلات، مما سيوفر للمغرب حوالي 8300 فرصة عمل.

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وعلى صعيد آخر، عقد مجلس الأعمال المغربي السعودي، أمس الثلاثاء، اجتماع عمل عن بعد، تم خلاله بحث آليات تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكة بين رجال الأعمال بالبلدين، وشكل هذا اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان لعدد من النقاط المتعلقة بالصعوبات والعوائق التي تواجه أصحاب الأعمال، ومشروع الصندوق الاستثماري وضرورة تنظيم الدورة المقبلة لملتقى المملكتين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي السيد خالد بنجلون، في كلمة بالمناسبة، إن لقاء أمس ينعقد في سياق عالمي جهوي جديد ومتغير جراء وباء كوفيد-19 نتجت عنه كل هذه الأزمات الوبائية والاقتصادية التي يعرفها العالم، لكن رغم ذلك، فهذا الاجتماع، يضيف بنجلون، يشكل فرصة جديدة للتركيز على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي.

وفي هذا السياق، دعا بنجلون إلى العمل على تحويل المنافسة إلى مكتسب تجاري مشترك لتعزيز أفق التعاون، والنفاذ إلى أسواق أخرى خاصة منها الإفريقية خاصة وأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وعلاقته المتميزة مع معظم الدول الإفريقية، يمكن أن يساعد في هذا الاتجاه.

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