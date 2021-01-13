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فن

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تتخطى 14 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:12 ص
حمزة نمرة - فاضي
حمزة نمرة - فاضي شوية
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سعيد فراج
حققت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، إذ حصدت 14 مليونا و645 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة.. ومايهمكش عادي ..اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم .. فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة ..  إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان.
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