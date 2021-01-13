رياح وأتربة بمكة والمدينة.. تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، نشاطًا لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية للمملكة.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال تقرير المركز إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.





فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.





كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، على محافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وينبع، حيث تضمن نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.



