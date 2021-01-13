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اقتصاد

مصر للألومنيوم: جار احتواء اعتصام العمال والتفاوض معهم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:39 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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علياء فوزي
قالت شركة مصر للألومنيوم، إن اعتصام العاملين بالشركة يأتي للمطالبة بصرف الأرباح.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم، أنه يجري احتواء الاعتصام والتفاوض معهم.

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وأشارت الشركة إلى أن الاعتصام لم يؤثر على سير العملية الإنتاجية والعمل مستمر إلا في التأخير في سحب المعدن، ولا توجد خسائر.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي، إيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه، مقابل 1.89 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي

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