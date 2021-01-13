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اقتصاد

اقتصاد الإمارات..38.2 مليار درهم أموالا جديدة في حساب التوفير خلال 10 أشهر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:38 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
بلغت قيمة الأموال الجديدة التي تم ضخها في حساب التوفير لدى الجهاز المصرفي الإماراتي 38.2 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 مما رفع الإجمالي التراكمي لرصيد هذا النوع من الحسابات البنكية إلى 210.4 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات، أن الرصيد التراكمي لحساب التوفير لدى الجهاز المصرفي نما بنسبة 22.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقارنة مع إجمالي الرصيد في نهاية العام 2019، مما يعكس ارتفاع وتيرة السلوك الادخاري لدى لدى عملاء البنوك من الأفراد في دولة الإمارات.

ويشكل رصيد حساب التوفير نحو 13.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع في الجهاز المصرفي الإماراتي والتي بلغت 1.538 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويستحوذ التوفير بالعملة المحلية /الدرهم/ على نحو 84% من إجمالي رصيد هذا النوع من الحسابات البنكية في الدولة وبقيمة وصلت الى 176.456 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي في حين يتم توفير بقية النسبة وهي 16 % بالعملة الأجنبية وفقا لما تظهره إحصائيات المصرف المركزي.

وتفصيلا .. على مستوى حساب التوفير لدى البنوك الوطنية فقد بلغ 185.248 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي وبواقع 161.278 مليار درهم بالعملة المحلية و23.97 مليار درهم بالعملة الأجنبية.

أما قيمة رصيد الحساب ذاته في البنوك الأجنبية فقد وصلت 25.163 مليار درهم، توزعت بقيمة 15.178 مليار درهم بالعملة المحلية و9.985 مليار درهم بالعملة الأجنبية .
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