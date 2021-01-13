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فن

بابتسامة مشرقة.. ديانا حداد تشعل إنستجرام بصورة جديدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:53 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت المطربة ديانا حداد، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولامعة تكشف جمالها.

وتألقت بها ديانا حداد،بشكل طبيعى دون الإعتماد على المكياج بنضارة شمسية.

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

وحول سبب اعتناقها للإسلام، قالت ديانا حداد في لقاء سابق، إنها تعمقت في الإسلام بشكل كبير ووجدت من حولها يعلمونها قراءة القرآن والصلاة، خاصة أن وفاة والدتها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

ديانا حداد هي المولودة الثالثة بين إخوتها "لوليتا، وداني، وفادي، وسمير"، توفيت والدتها منى عام 1999، وتزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عاما حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة
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