تعرف على أحدث تجربة تكنولوجية لخدمات التلفاز بمصر





أطلقت المنظمة الأوروبية للأقمارالصناعية يوتلساتEutelsat بوصفها المنظمة الحكومية الدولية بباريس لتطوير وتشغيل الاتصالات السلكية واللاسلكية،خدمة سات تي في Sat Tv والتي تعد واحدة من أهم الخدمات التي ظهرت مؤخرًا في مصر والعالم العربي، حيث تمنح هذه الخدمة تلقي جميع معلومات البرامج لمئات القنوات التلفزيونية المجانية على جهاز فك الشفرة عبر الأقمار الصناعية ويتم بث هذه القنوات على الموقع المداري Eutelsat/Nilesat 7° غرب حتى بدون أي اتصال بالإنترنت.

وتتيح خدمة سات تي في، القيام بعملية بحث أسهل (130 قناة أفلام و 40 قناة رياضية و 20 قناة للأطفال) فضلًا عن تثبيت سهل وتلقائي بدون تكوين و بدون اتصال بالإنترنت بالإضافة الي ضبط جميع القنوات الفضائية بانتظام دون أي تدخل يدوي كما تمكن من الوصول المباشر إلى القنوات الأكثر شهرة بفضل ترتيب محدد مسبقًا وفقًا للبلد المختار أثناء التثبيت كما تتيح عرض سريع للقنوات المتاحة بفضل عرض شعاراتهم وعرض دليل التلفزيون فورا على جهاز التلفزيون.

وتقدم الخدمة كل برنامج مع جميع المعلومات المتعلقة ببثه مثل: الاسم والجدول الزمني للبث ولكن قبل كل شيء مرئيات البرنامج وأسماء الممثلين وسنة الإنتاج تخطيط التنبيهات حتى لا يفوت المشاهة أي برنامج كما تسمح بتسجيل برامج التلفزيون لمشاهدتها في أي وقت والولوج السريع إلى قنواتك المفضلة عبر قائمة "مفضلاتي".

تركز خدمة سات.تي في على تجربة التلفزيون، وهو ما يوفر سهولة الاستخدام بفضل العرض التقديمي البسيط للعديد من القنوات التلفزيونية والبحث السلس من خلال جميع البرامج المتاحة لجميع أفراد العائلة.

الهدف من ذلك هو السماح للمشاهدين بالاستمتاع الكامل بالبرامج التليفزيونية دون قضاء وقت ثمين في إعداد وحدة فك التشفير الخاصة بهم و دون تكلفة إضافية مقارنة بأجهزة فك التشفير التقليدية!