استغاثة من أبناء الدقهلية.. معاناة بسبب الطرق وتلفها وعدم إصلاحها يعرضنا لمشقة وأخطار



هو طريق مباشر من الدقهلية إلى الإسماعيلية طالما ويعد الوحيد المباشر ولكن للأسف لا يصلح لوجود مطبات وتلف الطريق نفسه بشكل أصبح غير صالح على الإطلاق بالإضافة إلى أن الطريق حارة واحدة ضيقة للغاية ولا يوجد إنارة ولا يوجد أكمنة شرطية على الطريق بشكل يشعر المواطن بالأمان



وأضاف أحمد سعد مقيم شرببن "طريق المنصورة دمياط والذي يمر بشريين ثم الزرقا ثم فارسكور طريق حيوي جدا ولكن ليس محل اهتمام حيث إن الطريق حارة واحدة ضيق أيضا للغاية مع كثرة الحوادث علية بالإضافة إلى الطريق الذي يربط محافظة الدقهلية بمحافظة دمياط من جهة مركز منية النصر لما لا يتم تطويره حمايه للأرواح وتيسير على المسافرين".

وجه عدد من أبناء الدقهلية استغاثة للمسئولين بسبب الطرق المتهالكة والتى تحتاج لتطوير رغم أنها طرق حيوية فهناك طرق تربط ثلاث محافظات وهي الدقهلية والإسماعيلية ودمياط حيث إنه لا يوجد طريق مباشر يربط الدقهلية بالإسماعيلية، بمعنى أن الطريق الحالي الوحيد لا يصلح وهو طريق المنصورة _ المنزلة والدليل على ذلك عدم وجود أية مواصلة مباشرة من الدقهلية إلى الإسماعيلية إلا عبر المحافظتين الشرقية ودمياط.حيث قال محمد سعد موظف إن عدم تطوير الطرق المباشره يعد أمر شاق جدا على المسافرين قد يستغرق الوقت أربع أو خمس ساعات سواء مواصلة سيارات أو أتوبيسات مع العلم أنه كان يوجد أتوبيس وحيد يخدم هذا الطريق والذي يعد الوحيد ولكن فوجئ الجميع بأنه هذه المواصلة الوحيدة أصبحت غير موجودة حاليًا فعندما سألت العاملين في محطة أتوبيس الإسماعيلية لا يعرفون سبب إلغاء هذه المواصلة فهم أنفسهم يريدون معرفة السبب ويؤكدون أن هذه المواصلة كانت تخدم المحافظتين.أما حامد محمد فيقول طريق المنصورة.. المنزلة ثم إلى ترعة السلام ثم إلى المفارق والتي تعتبر نقطة الربط بين ثلاث محافظات بور سعيد والدقهلية والإسماعيلية.