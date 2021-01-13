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أخبار العالم

محمد بن سلمان: 3 تريليونات دولار قيمة مشروعات جديدة في السعودية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:30 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي خلال المشاركة
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محمود نوفل
‏‎شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في  جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي. 

وقال الأمير محمد بن سلمان في تصريحات له : ان الفرص الاستثمارية الكبرى في ‎المملكة تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة. 

وأضاف : ‏ولي العهد: سيتم تمويل 85 % من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم.


وتابع  ولي العهد: الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة وفق رؤية 2030 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية، وأن تلك الإصلاحات ستتضاعف في العشر سنوات المقبلة.


وواصل : ‏ عام 2020 كان مليئًا بالتحديات،والمملكة كانت جاهزة لذلك.

وتابع ولي العهد السعودي قائلا : ‏ نشدد على الدور الذي لعبته وتلعبه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة.

و‏استعرض الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة الحوار الاستراتيجي المنعقدة في إطار فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030.
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