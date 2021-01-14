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مرأة

بدون مسكنات.. حيل سريعة تخلصك من صداع العين

الخميس 14/يناير/2021 - 08:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تقضى أغلب الوقت أمام أجهزة الكمبيوتر و الهاتف المحمول والتلفزيون  مما يتسبب فى إصابتك  بصداع العين يمكنك بعلاجات سريعه من مطبخك التخلص من صداع العين الشديد.

وفقا لموقع" medicalnewstoday "إليك  علاجات منزلية طبيعية تاعد على علاج صداع العين.
 
توقفى عن تناول الكافيين

 لعلاج صداع العين توقفى عن تناول الكافيين المفرط والكحول وفينيل إيثيلامين الموجود في الشوكولاتة والجبن والتيرامين الموجود في المكسرات واللحوم المخمرة وفول الصويا والأسبارتام الموجود في العديد من الأطعمة المحلاة صناعيًا

ابتعد عن التكنولوجيا:
ابتعد عن جميع الأجهزة بما في ذلك الهاتف والكمبيوتر المحمول والتلفزيون.

تناول طعامًا صحيًا:
على فترات منتظمة حيث أن انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يمهد الطريق للصداع و على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع ، إن لم يكن أكثر ، اقضِ 30 دقيقة في التمرين.

تناولى الجنزبيل:
يعد إكسير للصداع فهو  يساعد في تقليل التهاب الأوعية الدموية في الرأس ، وبالتالي تخفيف الألم لأنه يحفز الهضم و يساعد أيضًا على تهدئة الغثيان الذي يحدث أثناء الصداع النصفي.

التدليك بالزيت: 
يمكنك تدليك الجبهة والعين بزيت النعناع فهو يساعد  على فتح الأوعية الدموية المسدودة التي تسبب الصداع. يحتوي على المنثول الذي يساعد على تنظيم تدفق الدم في الجسم.

استنشاق البخار:
يمكنك أيضًا إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار. خيار آخر هو مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك به.

عجينة القرفة:
يمكنك  طحن بعض أعواد القرفة  وإضافة بعض الماء لعمل عجينة سميكة. ضعيه على جبهتك وصدغيك واستلقي لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.

 المراجع medicalnewstoday

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