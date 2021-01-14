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أخبار العالم

السعودية: تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك

الخميس 14/يناير/2021 - 09:40 ص
الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية
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أمينة الدسوقي
تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد السعودي، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق السعودية.

وتمنت تلك المناطق التى تشهد هطول أمطار فى السعودية وفقا لوكالة الأنباء السعودية، "الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة"، كما توقعت الأرصاد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان، الظهر) يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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