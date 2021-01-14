غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن المناطق المحصورة بين شارع المريوطية حتى شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتى منطقة الطوابق.
وأوضحت الشركة ذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة الموافق 15/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 16/1/2021.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.