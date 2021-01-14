ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة

الخميس 14/يناير/2021 - 10:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد الصاحي
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن المناطق المحصورة بين شارع المريوطية حتى شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتى منطقة الطوابق. 

وأوضحت الشركة ذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة الموافق 15/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 16/1/2021. 

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. 

وأوضحت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​ 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول