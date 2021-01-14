غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن المناطق المحصورة بين شارع المريوطية حتى شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتى منطقة الطوابق.





وأوضحت الشركة ذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة الموافق 15/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 16/1/2021.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



