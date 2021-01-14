ضبط المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي بعد 48 ساعة

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم في ضبط المتهمين الهاربين الثلاثة من سجن طنطا العمومي عقب مرور يومين من هروبهم في حملات أمنية مكبره مدعومه بتشكيلات من قوات الأمن والمدرعات بمراكز طنطا وكفرالزيات وزفتي.





وكانت معلومات قد توافرت عن اختباء المساجين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي وعلى رأسهم مسجون يدعى محمد محمود نصر وشهرته محمد المصري 30 سنة في أحد المنازل بمنطقة العجيزي بحي أول طنطا وعلى الفور داهمت قوات الأمن المكان وتمكنت من القبض على السجين الهارب والذي حاول الفرار من خلال التسلق عبر أسطح المنازل لكن تم القبض عليه بينما ضبط الآخرين في حملة أمنية موسعة بمركزي زفتي وكفرالزيات.



