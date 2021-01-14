مصطفى بكري: محمد أبو العينين له دور برلماني كبير منذ التسعينيات.. فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن العديد من قنوات الإخوان التي تبث سمومها وتنشر الشائعات الكثيرة عن أعضاء المجلس وكل من لهم دور كبير في الدولة المصرية.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن النائب محمد أبو العينين له دور برلماني كبير منذ التسعينيات وكان رئيسا شرفيا للبرلمان الأورومتوسطي وكذلك المستشار أحمد سعد اللذين أصبحا وكيلي مجلس النواب.





وأشار بكري إلى أن روح المصريين موجودة من الود بعد أن قام المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين بالإشادة وتوجيه التحية على المجهود الذي قام به الدكتور علي عبد العال لفترة رئاسته للمجلس السابق.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدكتور علي عبد العال دخل المجلس وأدى القسم مؤكدا أنه كان شخصا نبيلا في العديد من صغائر الأمور التي تطاله خلال الفترات الماضية ولا أساس لها من الصحة.