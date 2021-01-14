لقطات حية للقفز من الطائرة لأبطال قوات المظلات.. شاهد

عرض فايق، تقريرا حول تدريبات قوات المظلات المصرية، وطرق متابعة التدريب والمراحل المتتابعة للنزول من السماء في القفز الحر حتى الوصول إلى الأرض بسلام.

وظهر فى الفيديو قيام الجنود بـالقفز من الطائرة، للوصول للهدف المحدد، و عرض فايق، تقريرا حول تدريبات قوات المظلات المصرية، وطرق متابعة التدريب والمراحل المتتابعة للنزول من السماء في القفز الحر حتى الوصول إلى الأرض بسلام.





قال أحد الضباط في سلاح المظلات إن القوات المسلحة تمتلك في أحد الصروح التدريبية الخاصة بها، محاكي عمود الهواء، الذي يضم مرحلتين للتدريب، الأول خاصة بالخروج والاتزان أثناء السقوط الحر، وفتح المظلة أثناء الخروج من باب الطائرة وهذا العمود يشابه عملية السقوط الحر من الطائرات بالفعل.





وتابع أنه يجري التدريب بشكل مكثف قبل القفز الحقيقي، ليكون القافز بمستوى عال، ويجري اختباره للتأكد من قدرته على القفز الحقيقي، ويتابع القفز المعلم مع الطالب، وتكون أطراف الطالب الطائر ووسطه في مستوى متساوي، فالمعلم يتابع معه خطوة بخطوة من أجل الاستعداد الأخير للقفز الحقيقي، ويجري التواصل من خلال إشارات توجه الطالب للتحرك في اتجاهات مختلفة، ويعمل القافز على تطبيق وضع الاتزان الصحيح، من أجل الوصول إلى مهارة عالية، ويتدرب الطالب على مراحل مختلفة حيث يتم وضع على ظهره شدة بأوزان مختلفة.





ولفت إلى أنه توجد تشكيلات رباعية في التدريب، فعمود الهواء يتم استخدامه للتدريبات الجماعية والفردية كذلك من أجل الاشتراك في البطولات العالمية من خلال التشكيلات الجماعية وهناك إشارات متفقة عليها في محاضرات سابقة من أجل التحرك من خلال في الهواء لتنويع التشكيلات المتفق عليه لأنه من الصعب التواصل بصوت مرتفع في الهواء وكذلك داخل عمو الهواء فلن يستطيع أحد سماع الآخر بسهولة.



