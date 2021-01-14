إبراهيم عيسى: نادية لطفى فريدة من نوعها ولا تنافسها إلا تحية كاريوكا في الدور الاجتماعي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أهمية دور الفن والفنانين في تشكيل وجدان المجتمع المصري، قائلة: "كل هجوم على الفن والفنانين هو محاولة لسلب القوة الكبيرة الهائلة لهذا المجتمع، والفن والفنان المصري هما العمود الفقري للقوة الحقيقية وليست الناعمة فقط، وفى محاولات لإضعاف مصر من خلال هذا الباب".





وحذر الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، من خصوم الفن والراغبين في انهياره من التيار الإسلامي الذين يحرّمون الفن ويهدفون إلى تفكيك وانهيار وتراجع الوسط الفني بالطعن في أخلاق الفنانين والهجوم عليهم.





واستشهد إبراهيم عيسى، بنموذج الفنانة الراحل نادية لطفى ودورها الوطني والاجتماعي كفنانة مصرية، قائلا: "نادية لطفى نموذج مختلف ومغاير للفنانة وهي كممثلة كانت نجمة ولكنها لم تكن من النجمات الفريدات، وهى في صف متميز لكنها كشخصية الفنانة نادية لطفى فريدة من نوعها ولا تنافسها كفنانة إلا تحية كاريوكا، وكان لها دور اجتماعي وثقافى وقومي كبير".