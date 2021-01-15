محافظ القليوبية يصادر عربة كارو و5 تكاتك فى حملة بشبرا الخيمة.. صور

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمصادرة عربة كاور تقوم بالقاء وجمع المخلفات فى الطريق العام وتم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمة ، كما تم أيضا ضبط 5 تكاتك للسير عكس الاتجاه.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ بمدينة شبرا الخيمة، حيث تابع اعمال رفع الاتربه من علي جانبي محور الفريق محمد العصار وذلك بنطاق حي غرب شبرا الخيمه من نزلة طريق شبرا الحر حتي نطاق حي شرق شبرا الخيمة

كما تفقد خلال الجوله شوارع حي شرق شبرا لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع ، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المروريه، وتشويه المظهر الحضاري للمدينه وهذا للوقوف علي أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينه شبرا الخيمه ونقلها الي المقلب العمومي بالعبور، في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي النظافة بالشوارع، والعمل علي إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة

ووجه محافظ القليوبية بضرورة وضع صناديق القمامة و توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها ، كما وجه بازاله الاشغالات بشارع الشابوري متفرع من شارع 15مايو مع منع انتظار التكاتك امام الشارع الرئيسيه ، وهذا لتحقيق السيولة المرورية وقد اسفرت الحملة عن غلق 4 محلات وتحرير محاضر لعدد 32 محل يقومان بالقاء المخلفات فى وسط الطريق

وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة وقليوب للمرور على عدد من المشروعات ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والالتقاء بالمواطنين وحل مشاكلهم ميدانيًا بحضور المسئولين.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي حيث اكد المحافظ أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة في بعض أجزائه من 45ـ 50م2.

وأشار المحافظ الى أن أعمال التطوير بدأت من أم بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري.