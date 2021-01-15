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أخبار العالم

من عالم آخر.. بايدن يرشح شخصية من "صراع العروش" لمنصب نائب مدير المخابرات

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:45 م
ديفيد كوهين
ديفيد كوهين
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أحمد محرم
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ترشيحه ديفيد كوهين لمنصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وهو المنصب الذي شغله كوهين من قبل في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يُعد كوهين خبيرًا في الأمن القومي والتمويل والقانون، وهو شريك بشركة "ويلمر هيل" القانونية، حيث يقدم استشارات لعملاء بينهم شركات أجنبية حول لوائح الأمن القومي والأمن السيبراني والعقوبات الدولية المعمول بها في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن اختيار بايدن لكوهين يعكس اعتماده على مسئولي إدارة أوباما السابقين لشغل مواقع حساسة في إدارته المقبلة، حيث شغل كوهين منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية بين عامي 2015 و2017، وحصل على ميدالية المخابرات المميزة، وهي أعلى وسام يُمنح للعاملين بوكالة المخابرات المركزية.

وكان كوهين قد ظهر في مشهد من إحدى حلقات الموسم الأخير من المسلسل الشهير "صراع العروش"، وبالرغم من أنه لم يكن من شخصيات المسلسل الرئيسية وظهر في مشهد واحد بلا حوار، فإن ظهورة كان مفاجأة كبيرة لمتابعي المسلسل الأمريكيين، واحتفت وكالة المخابرات المركزية بظهوره في المسلسل عبر حسابها بموقع "تويتر".

ونشرت الوكالة تغريدة بتاريخ 22 أبريل 2019 كتبت فيها "السفر حول العالم من مزايا العمل بوكالة المخابرات المركزية، ويبدو أن الأمر يصل أحيانًا إلى السفر إلى عوالم أخرى"، وأرفقت بتغريدتها صورة للمشهد الذي ظهر به كوهين.

وكان كوهين قد شغل من قبل منصب وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، وأشرف على شبكة رقابة ومكافحة الجرائم المالية التابعة لمكتب المساعدات الخارجية الأمريكي. كما شغل منصب مساعد وزير الخزانة لشئون تمويل الإرهاب.

وعمل كوهين محاميًا لمدة 20 عامًا، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة كورنيل ودكتوراة في القانون من كلية القانون بجامعة ييل.

وكان بايدن قد رشح الدبلوماسي المخضرم ويليام بيرنز، لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA). ووصفه الرئيس المنتخب ونائبته، كامالا هاريس، بأنه المرشح المثالي ليكون رئيسًا "غير سياسي" لوكالة التجسس الأمريكية. 
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