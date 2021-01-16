مشيرة هادي الجيار تحكي عن الأيام الأخيره في حياة والدها.. فيديو

استضاف الإعلامي رامي رضوان ابنتي الفنان الراحل هادي الجيار في برنامج "مساء dmc"، في أول ظهور لهما.





وقالت مشيرة ابنة الفنان هادي الجيار: "كان عنده مشكلة في الرئة والتنفس، وبدأ يتعافى وبدأ في استئناف تصوير أعماله، وبدأت الأمور ترجع لطبيعتها، كان دور برد بسيط والتنفس بدأ يقل، ولم يكن يريد الذهاب إلى المستشفى، كان خائفا".





واردفت: أجرى الفحوصات المطلوبة، وظهرت النتيجة بعدها بـ4 أيام أنه مصاب بكورونا، وهذا لم نكن شاكين به أبدا، كنت بجواره وأعطيه أدويته في موعدها".





وأشارت إلى أنه استعاد صحته المعهودة لعدة شهور ولكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية مرة أخرى حتى ذهب إلى المستشفى بسبب معاناته من التنفس بصعوبة شديدة.