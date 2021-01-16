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رياضة

موسيماني يحسم القائمة النهائية للأهلي في مونديال العالم للأندية

السبت 16/يناير/2021 - 11:42 ص
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم أبو علم

يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون عقب مباراة البنك الأهلي، لحسم قائمة الفريق الأحمر التي ستشارك في كأس العالم للأندية بقطر.

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي مساء غد الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحسم موسيماني قائمة الفريق الأحمر التي سيتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ستشارك في كأس العالم للأندية بقطر، والتي ستنطلق في مطلع شهر فبراير المقبل.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم ٢٢ يناير الجاري موعدًا نهائيًا لإرسال الأندية المشاركة في مونديال الأندية قوائمها.
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