موسيماني يحسم القائمة النهائية للأهلي في مونديال العالم للأندية

يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون عقب مباراة البنك الأهلي، لحسم قائمة الفريق الأحمر التي ستشارك في كأس العالم للأندية بقطر.
ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي مساء غد الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحسم موسيماني قائمة الفريق الأحمر التي سيتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ستشارك في كأس العالم للأندية بقطر، والتي ستنطلق في مطلع شهر فبراير المقبل.
وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم ٢٢ يناير الجاري موعدًا نهائيًا لإرسال الأندية المشاركة في مونديال الأندية قوائمها.