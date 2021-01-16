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محافظات

الأورمان : دعم مرضى القلب غير القادرين بالمجان

السبت 16/يناير/2021 - 02:04 م
نشاطات جمعية الأورمان
نشاطات جمعية الأورمان
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين فى الفيوم، وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمه لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه أويمكنك  تقسّيطها على 10 شهور (3600 جنيه شهريًا).. أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 شهور ، او بسهم القلب ب 250 جنيه.

وأشار شعبان ان دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضح شعبان أن جمعية الأورمان نفذت عدد (2900) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة .

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من اجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما .


أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية نفذت إعادة تأهيل واعمار (150) منزلا وتزويدها بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بمحافظة الفيوم.

وأكد شعبان أن المنازل التى أعيد إعمارها وفرشها هى (90) منزلا فى قرية الورثه وقرية سليم على وقرية خليفة يونس مركز طامية، و(60) منزلا فى قريتى الحجر وعنك مركز أطسا.

وأشار شعبان إلى أن عملية الإعمار تشمل هدم وإعادة بناء بعض المنازل واستكمال كل ما يحتاجه المنزل من إمكانيات تضمن حياة كريمة لقاطنيه من تعريش وأسقف ومحارة ودهانات وأبواب وشبابيك وسيراميك ووصلات مياه وكهرباء، بالإضافة إلى فرش جميع المنازل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية.




الأورمان : دعم مرضى القلب غير القادرين بالمجان
الأورمان : دعم مرضى القلب غير القادرين بالمجان
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