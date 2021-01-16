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اقتصاد

تباين طفيف في أسعار الذهب بختام التعاملات اليوم

السبت 16/يناير/2021 - 04:47 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
تباينت أسعار الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم السبت، بين الاستقرار و التراجع بصورة طفيفة لم تجاوز حاجز الجنيه الواحد لدي محلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 917 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس.

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وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا في أعيرة الذهب لنحو 802 جنيه مقابل 803 جنيهات بفارق جنيه واحد.

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 687 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لنحو 535 جنيها مقابل 536 جنيها أمس بفارق جنيه واحد.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6416 جنيها و أوقية الذهب 28.51 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 916.6 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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