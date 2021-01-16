دراسة: التمدد أكثر فعالية من المشي لخفض ضغط الدم المرتفع

توصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يكونون أفضل حالًا عند ممارسة تمرينات الإطالة في المنزل بدلًا من الخروج للمشي إذا كانوا يريدون خفض ضغط الدم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي، قسم باحثو في جامعة ساسكاتشوان مجموعة من 40 مصابًا بارتفاع ضغط الدم إلى مجموعتين ، مجموعة قامت بتمارين الإطالة والأخرى قامت بالمشي لفترة زمنية معينة.





ووجدوا أن نصف ساعة يوميًا من تمارين إطالة "الجسم كله" تقلل من جميع أنواع ضغط الدم بأكثر من المشي السريع خلال نفس الفترة الزمنية.

وقال الباحثون إن الجمع بين التمرينين لن يقلل بالضرورة من ضغط الدم بأكثر من تمارين الإطالة ، على الرغم من أنه سيحقق فوائد صحية عامة أخرى.





وأوضحت الدراسة أنه كان متوسط عمر الأشخاص المشاركين في الدراسة 61 عامًا ، وقد تم عمل الدراسة للنظر في تأثير أنواع التمارين المختلفة على كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى.