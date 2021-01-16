50 ألف جنيه.. صرف مكافأة مالية للأطقم الطبية في مستشفى السادات.. صور

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم ، صرف مكافأة مالية قدرها (50) ألف جنيه للأطقم الطبية بمستشفى السادات المركزي تقديرًا لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال جولة محافظ المنوفية الميدانية لمدينة السادات لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها محمد موسى ووكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ومدير المستشفى وعدد من أعضاء مجلس النواب.





تفقد محافظ المنوفية قسم العزل الخاص بمرضى كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى توافر أسطوانات الأكسجين وعدم وجود عجز بها، كما تابع منظومة الأكسجين وأوضح وكيل وزارة الصحة بأنه تم توفير تنك أكسجين جديد بالمستشفى تبرع من أحد رجال الأعمال وجارى تشغيله وعلى الفور وجه المحافظ بضرورة توفير 5 آلاف لتر أكسجين كشحنة تجريبية لضمان تقديم خدمة جيدة لمصابي كورونا.





كما تابع المحافظ الوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مصابي كورونا والحالات المشتبه بإصابتها وكذا المسار الآمن حفاظا علي أرواح المواطنين.