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رياضة

بطولة العالم لكرة اليد.. بيلا روسيا تفوز على كوريا الجنوبية 24/32

السبت 16/يناير/2021 - 06:43 م
لقاء بيلا روسيا و
لقاء بيلا روسيا و كوريا الجنوبية
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محمد سعيد
فاز منتخب  بيلا روسيا على نظيره الكوري الجنوبي  24/32  في اطار منافسات المجموعة الثامنة من الدور الاول لبطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر2021".

بدأ اللقاء بتقدم كوريا الجنوبية عن طريق رمية جزاء ، وتعادلت بيلاروسيا في نفس الدقيقة ، وخلال العشر دقائق الاولى ظلت كوريا تتقدم وتتعادل بيلاروسيا وذلك بسبب التألق غير العادي لحارس كوريا الجنوبية ابن الـ 17 عامًا لي تشانج . 

وفي الدقيقة 13 تتقدم بيلاروسيا للمرة الاولى وبعدها يظل المنتخب البيلاروسي معتمدًا على هجماته الخاطفة مستغلًا اخطاء الدفاع المتقدم للمنتخب الكوري الشاب. وفِي الدقيقة 18 بدأت بيلا روسيا احكام سيطرتها على اللقاء ليتسع الفارق من ثلاثة اهداف الى 5 اهداف في الدقيقة 21 .

كما بدأ الشوط الثاني بتسجيل كوريا وتقليل الفارق لاربعة اهداف نتيجة تألق كيم جين يونج هداف بطولة اسيا ابن ال21 عامًا . ومع تألق الحارس الروسي ايفان ماروز ولاعب الدائرة أرتسيم كاراليك عادت بيلا روسيا لتوسيع الفارق ، في الدقيقة 48 يحرز حارس كوريا هدف فريقه ال19 من المرمى للمرمى اثناء خلو مرمى بيلا روسيا . في الدقيقة 51 وصل فارق الاهداف لصالح المنتخب الروسي لتسعة اهداف . 

ولم يستطيع المنتخب الكوري الشاب استغلال النقص العددي للمنتخب البيلا روسي معظم اوقات المباراة ولكن شباب كوريا حاولوا تقليص الفارق لاقل فارق ممكن في الدقائق الاخيرة حتى انتهت المباراة بفارق 8 اهداف فقط . ليرتفع رصيد بيلا روسيا الى 3 نقاط وتظل كوريا الجنوبية بدون نقاط. 

وحصل الجناح الايمن لبيلاروسيا ميكيتا فايلوباو على لقب رجل المباراة .
يذكر ان المتأهلين الثلاثة من  المجموعة الثامنة في الدور الاول هم  من سيواجه منتخبنا في مجموعة الدور الرئيسي.
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