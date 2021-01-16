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حوادث

إحالة مستشار بالتنظيم والإدارة وآخرين للمحاكمة العاجلة

السبت 16/يناير/2021 - 06:40 م
محاكمة
محاكمة
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جودت عيد
قررت النيابة الإدارية إحالة مستشار بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وباحث شئون وظيفية ومدير إدارة الإجازات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيام الأول بتقديم شهادة مرضية مزورة للتغطية على واقعة انقطاعه عن العمل وتقاضي مستحقاته المالية دون وجه حق بمساعدة الأخيرين. 

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مستشار (ب) بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعمل شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى باب الشعرية الجامعي، التابعة لجامعة الأزهر بتقديمها الى جهة عمله بقصد احتساب الفترة من 19 فبراير حتى 31 مارس أجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وصرف مبلغ 9151 جنيهًا بدون وجه حق، وانقطع عن العمل خلال الفترة المذكورة بدون سند قانوني أو عذر مقبل وادعائه المرض.

وتبين من أوراق القضية أن باحث ثالث شئون وظيفية بإدارة الأجازات بالجهاز تقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الأجازة المرضية المقدمة من المحال الأول مما أدى إلى احتساب الفترة من 19 فبراير حتى 31 مارس إجازة مرضية له وصرف مبلغ 9151 جنيهًا بدون وجه حق. 

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 85 لسنة 62 قضائية عليا أن أهملت ، مدير إدارة الأجازات بالجهاز وصرف مبلغ 9151 جنيهًا بدون وجه حق في مراجعة أعمال المحال الثاني ما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
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