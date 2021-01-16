برلمان: إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب في مصر يمثل منفذاً جديداً للثروة المعدنية

أشاد النائب عاطف مغاورى بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر، مشيرا إلى أن الذهب يمثل ملتقى الباحثين عن التزين.





وأشار "مغاورى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر لديها حرفيين وعمال مهرة فى صناعة الذهب ، وإعادة تشكيله ، وتصديره.





وأكد عضو مجلس النواب أن إقامة هذه المدينة سيكون بمثابة منفذ جديد للثروة المعدنية ، لكى تحتل مصر مكانة في صناعة الذهب؛ لما له من مستقبل لا يندثر مع مرور الزمن، خاصة أننا لدينا لدينا مناجم الذهب، مطالبا بضرورة وقف تصدير خام الذهب وتصنيعه.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".





ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.





كما شهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلًا عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.