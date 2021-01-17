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رياضة

الدوري الإنجليزي.. ليستر يرتقي للمركز الثاني بثنائية في ساوثهامبتون

الأحد 17/يناير/2021 - 12:33 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
ارتقى ليستر للمركز الثاني بالدوري الإنجليزي بعد فوزه بثنائية على ساوثهامبتون، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي. 

وسجل جيمس ماديسون، الهدف الأول لصالح ليستر سيتي عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، واستمرت محاولات ليستر سيتي، لإضافة الهدف الثاني وكتب لهم ما أرادوا عند الدقيقة 95 حينما سجل هارفي بارنس ثاني أهداف الثعالب للمباراة بعدما استغل تمريرة رائعة من يوري تيليمناس. 

وأطلق حكم اللقاء بعد الهدف الثاني لليستر، صافرة النهاية، معلنا عن فوز الضيوف بالمباراة. 

وارتقى ليستر سيتي للمركز الثاني بعد هذا الفوز، وبات في رصيده 35 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي سيلاقي مساء الأحد فريق مانشستر يونايتد صاحب الصدارة بـ 36 نقطة. 

وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 29 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.
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