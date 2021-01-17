دار الأوبرا في سلطنة عمان تستأنف نشاطها بإجراءات احترازية

تستأنف "دار الأوبرا السلطانية مسقط" بسلطنة عُمان، اليوم الأحد، استقبال زوارها وروادها وفتح أبوابها مجددًا للجمهور لقضاء أمتع الأوقات من خلال الجولات السياحية والتعرف على الجمال المعماري لمبنى الدار الذي يُعتبر أيقونة حضارية وثقافية عُمانية.









وأعطت دار الأوبرا الأولوية لضمان صحة واستمتاع الرواد والموظفين العاملين فيها أثناء التجول في مبنى الدار، من خلال اتباع توجيهات اللجنة العليا بالسلطنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).







