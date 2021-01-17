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ثقافة

دار الأوبرا في سلطنة عمان تستأنف نشاطها بإجراءات احترازية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:32 ص
دار الاوبرا السلطانية
دار الاوبرا السلطانية
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مـيــــس رضـــا
تستأنف "دار الأوبرا السلطانية مسقط" بسلطنة عُمان، اليوم الأحد، استقبال زوارها وروادها وفتح أبوابها مجددًا للجمهور لقضاء أمتع الأوقات من خلال الجولات السياحية والتعرف على الجمال المعماري لمبنى الدار الذي يُعتبر أيقونة حضارية وثقافية عُمانية.


وأعطت دار الأوبرا الأولوية لضمان صحة واستمتاع الرواد والموظفين العاملين فيها أثناء التجول في مبنى الدار، من خلال اتباع توجيهات اللجنة العليا بالسلطنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).


وتطبق الدار جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الجديدة التي تم اتخاذها وتطبيقها لإعادة افتتاح المبنى، وذلك تعزيزًا لصحة وسلامة الجميع، والمتمثلة في فحص درجة الحرارة عند دخول الزوار والسياح  لضمان شعور الأمان لجميع الرواد، وملء جميع الضيوف نموذج للتواصل، وعدم تجاوز الجولات السياحية المصحوبة بمرشدين 10 أشخاص للحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء القيام بالجولات، والتزام جميع الزوار باتباع نظام الاتجاه الواحد والحفاظ على مسافة آمنة، بمساعدة الملصقات الأرضية لتعزيز التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء المبنى.
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